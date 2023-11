Sering Dicurhati, Teman Mahasiswi Unair Ungkap Korban Alami Quarter Life Crisis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bernadette Caroline A.H, mahasiswa FKH Unair yang ditemukan tewas di dalam mobil ternyata sering cerita galau tentang masa depan kepada sahabatnya, J.

J saat dihubungi melalui pesan di Instagram menceritakan Caroline merasa ragu-ragu lantaran tidak cukup pintar untuk menjadi seorang dokter hewan.

Guna mengasah kemampuannya, Caroline akhirnya memutuskan untuk mengikuti koasisten.

“Sering bilang takut enggak bisa sukses di masa depan,” kata Caroline, Senin (6/11).

Selain itu, Caroline juga sempat gelisah terkait pasangan hidup. Dia tak percaya diri bisa memiliki seorang kekasih.

“Takut enggak bisa punya pacar, tetapi apa yang dicurhati dia itu juga yang aku alami. Jadi, setelah curhat selesai, kami bercanda,” ujarnya.

Dia juga menilai surat wasiat yang ditemukan sama dengan yang dialami Caroline selama ini.

“Jadi, kemarin pas aku baca wasiatnya dia, ya itu relate banget sih. Emang beberapa kali pas curhat dia itu pernah bilang ke aku, 'Aku (Caroline) enggak bisa sih setegas kamu (J). I wish can be like you' begitu,” ucapnya.