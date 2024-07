Buku How and Why Outsourcing Ulas Pengalihan Jasa Tenaga Kerja Hingga Solusinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - JD Darmawan Ardi Priyonggo meluncurkan buku 'How and Why Outsourcing' yang mengulas tentang dunia outsourcing.

Darmawan mengatakan selama ini dunia outsourcing banyak mengalami permasalahan karena tidak sesuai harapan para pekerja. Hal tersebut membuat image outsourcing menjadi kurang baik, padahal itu adalah solusi yang dapat membantu perusahaan ketika ingin bertumbuh.

Deretan pertanyaan dan jawaban terkait mengapa masalah itu bisa terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan menghadapinya terangkum dalam buku setebal 200 halaman yang ditulis oleh Darmawan.

"Buku yang saya tulis ini menyajikan contoh kasus sekaligus pemecahannya," ujar Darmawan saat peluncuran buka di Surabaya, Sabtu (13/7).

JD Darmawan Ardi Priyonggo (kiri) mencium orang tuanya dalam peluncuran buku How and Why Outsourcing di Surabaya, Sabtu (13/7). Foto: Arry Saputra/JPNN

Dia menjelaskan di dalam buku tersebut mengulas dari beberapa sisi, mulai outsourcing pilihan tepat atau tidak, praktik penyimpangan, hingga persepsi yang kurang tepat terkait alih daya.

Dalam buku itu, Denny sapaan akrab JD Darmawan Ardi Priyonggo itu juga mengulas cara memilih perusahaan outsourcing yang tepat. Buku tersebut bisa menjadi petunjuk bagi user menemukan partner terbaik.