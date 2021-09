Supaya Keuangan Milenial Teratur, Simak Tips Financial Planning dari Pakar Unair

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anak muda atau milenial hari ini banyak yang bercita-cita menjadi orang sukses di masa depan.



Sayangnya ketika mereka dapat gaji, uang yang seharusnya ditabung malah terhambur.



Di beberapa milenial sudah menabung, namun uang tabungan tersebut terkadang habis begitu saja, tanpa disadari.



“Oleh karena itu, anak muda harus melakukan financial planning," terang Rizka Radita dalam webinar Airlangga Career Club bertema Smart Financial Planning for Millenials.



Millenial, kata Rizka, harus paham soal pentingnya merencanakan finansial untuk masa depan.



Menurut dia, ada beberapa yang selalu menjebak millenial kenapa uang yang dimilikinya selalu habis.



"Pertama, fear of missing (FOMO) atau rasa selalu ingin menjadi orang pertama yang update akan segala hal," jelasnya



FOMO, kata dia, kemudian memicu pengeluaran tak terduga yang akhirnya pelan-pelan mencekik dompet.



Jebakan lainnya adalah sukanya milenial terhadap experience spending dengan melakukan kongkow atau sekedar nongkrong di kafe demi mendapatkan objek foto bagus untuk konten sosial media.



Maka, kata Rizka, millenial perlu memiliki financial goal tentu dengan merencanakannya.



Berikut tips dari Rizka:



1. Membuat daftar tujuan apa saja yang ingin dicapai. Daftar ini millenial diminta bedakan tujuan dalam waktu dekat, menengah, dan panjang.

2. Menyusun tujuan keuangan secara spesifik dan terukur.

3. Membagi dana atau pendapatan pada setiap pos tujuan yang sudah disusun sebelumnya.



4. Disiplin dan lakukan evaluasi setiap bulannya.



5. Pengaturan anggaran juga penting untuk mencapai tujuan.



"Semua langkah tersebut penting,terutama disiplin dan evaluasi. Cermati apakah dana yang kita pos-poskan tadi sudah sesuai atau belum,” imbuhnya.



Terkahir, Rizka memberikan contoh pos-pos anggaran yang bisa dilakukan millenial seperti:

- 5 persen untuk menabung,

-10 persen investasi,

-10 persen gaya hidup,

-5 persen zakat dan sosial,

-5 persen dana darurat,

-5 persen premi asuransi, dan

-60 persen untuk biaya hidup dan cicilan