Pakar Unair: Anak Autis Cenderung Punya Masalah Kesehatan Gigi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anak-anak yang mengalami Autism Spectrum Disorder (ASD) atau autisme cenderung memiliki masalah kesehatan mulut yang berefek pada gigi.

Hal tersebut diungkapkan oleh pakar Kedokteran Gigi Anak Universitas Airlangga (UNAIR) Drg. Udijanto Tedjosasongko, PhD., Sp.KGA(K).

"Penyebabnya beragam, mulai dari kebiasaan mulut yang tidak normal, obat-obatan, hingga konsumsi makanan yang buruk," jelas Udjianto dalam acara Promoting Dental Health for Children with Special Needs yang diinisiasi oleh WUACD Universitas Airlangga (28/8).

Penggunaan obat-obatan untuk anak autisme, lanjut Udjianto, memiliki efek samping seperti sakit gigi atau Karies gigi, perubahan air liur, perdarahan berkepanjangan dan perubahan rasa.