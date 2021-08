Seniman Banyuwangi akan Tampil di Ngamen Online, Warga Bisa Sawer

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Para pelaku seni dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan menghelat pentas virtual dalam tajuk Ngamen Online.

Ngamen Online digalakkan akan diiringi dengan donasi. Hasil donasi tersebut akan disumbangkan ke pelaku seni dan ekosistemnya yang terdampak PPKM.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan gelaran seni virtual tersebut akan disiarkan secara live melalui media sosial.

"Penonton bisa nyawer di sana. Nanti juga akan dibuka donasi untuk para pekerja seni dengan rekening langsung atas nama salah seorang pekerja seni," terang Ipuk

Ipuk menambahkan pihaknya akan mulai gencar sosialisasi agar banyak masyarakat yang terlibat

Perihal kolaborasi tersebut, Musisi kondang asal Banyuwangi Wandra Restusian mengapresiasi pentas seni tersebut.

"Dengan cara Ngamen Online seperti ini, kami bisa berkarya dan hasil saweran ini akan kami bagikan pada pelaku seni," katanya.

Sementara itu, pada Minggu (22/8) Ngamen Online telah diuji coba dengan disiarkan melalui channel youtube "All in iD" dan digelar di studio One Nada milik Wandra Restusian, di Dusun Cempokasari, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. (antara/mcr17/jpnn)