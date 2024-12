81 Kreator Berprestasi Siap Raih Penghargaan di TikTok Awards Indonesia 2024

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Platform hiburan digital TikTok menggandeng RCTI menyelenggarakan TikTok Awards Indonesia 2024. Acara penghargaan tahunan itu berlangsung pada Jumat 13 Desember 2024, sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan kontribusi positif para kreator di TikTok.

Dengan tema The Icons of Tomorrow, Today, ajang itu merayakan pencapaian 81 kreator yang telah memanfaatkan platform TikTok untuk menginspirasi komunitas dan memberikan dampak sosial yang nyata.

Kreator-kreator datang dari berbagai latar belakang dan daerah di Indonesia, menjadikan mereka representasi keberagaman sekaligus bukti bahwa kreativitas tak mengenal batas.

“TikTok Awards Indonesia menjadi titik awal bagi kreator untuk membangun pengaruh sebagai ikon masa depan. Kami bangga melihat perjalanan inspiratif para kreator ini dalam menyebarkan kreativitas, kebahagiaan, dan perubahan positif bagi masyarakat luas,” ujar General Manager Content Operations Southeast Asia TikTok Angga Anugrah Putra.

Penghargaan tahun ini dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu People's Choice – Para penggemar dapat memberikan suara langsung melalui aplikasi TikTok dan Judges' Pick – Pemenang akan dipilih panel juri dari TikTok Indonesia, RCTI, dan figur ternama seperti Pandawara Group dan pegiat industri hiburan Rizky 'Kiki Ucup' Aulia.

Menariknya, TikTok Awards 2024 menambahkan kategori baru 'Popular Video of the Year', untuk merayakan video yang memicu tren ikonik di sepanjang tahun. TikTok juga mempertahankan kategori spesial 'Changemaker of the Year', yang diberikan kepada kreator yang memanfaatkan platform untuk mendorong perubahan sosial.

Programming & Acquisition Director RCTI Dini Putri mengatakan kerja sama itu sejalan dengan visi perusahaannya untuk menghadirkan tayangan inspiratif dan penuh makna.

“Kami bangga menjadi bagian dari perjalanan para kreator TikTok yang terus menghadirkan karya kreatif dan inspiratif bagi masyarakat luas,” kata Dini.