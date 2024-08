Hyundai Bakal Tampilkan Beragam Lini Produk Unggulan di GIIAS Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Hyundai Motors Indonesia memberikan pengalaman istimewa lewat berbagai kegiatan menarik selama pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2024.

Selama event yang berlangsung mulai 28 Agustus-1 September di Grand City Convex itu, Hyundai akan menampilkan beragam lini produk unggulan, games, aktivitas menarik, hingga promo eksklusif.

Head of Public Relations Hyundai Motors Indonesia Uria Simanjuntak mengatakan konsumen bisa melihat secara langsung dua model kendaraan listrik (EV) terbaru Hyundai, hasil produksi Tanah Air, yaitu all new KONA Electric dan IONIQ 5 N.

Baca Juga: Chery Hadirkan Mobil SUV Listrik Berdesain Futuristik di GIIAS Surabaya

“KONA menjadi EV pertama di Indonesia dengan baterai rakitan lokal berkualitas global dan IONIQ 5 N (high-performance EV pertama di Indonesia,” ujar Uria di Surabaya, Selasa (27/8).

Selain dua model terbaru itu, booth Hyundai juga menampilkan lini kendaran Hyundai lainnya, seperti PALISADE, SANTA FE, CRETA, STARGAZER, dan IONIQ 5.

Uria menyebut kehadiran Hyundai di GIIAS Surabaya 2024 bakal memberikan pengalaman seru bagi pengunjung, baik yang datang bareng keluarga atau temannya.

Hyundai akan menghadirkan beragam kegiatan seru yang bisa dicoba pengunjung sepanjang pameran, salah satunya permainan balap mobil.

Adapun tipe yang dilombakan adalah Type Racer Game dengan menguji ketangkasan dan kecepatan pengunjung dalam mengetik.