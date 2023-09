Hyundai STARGAZER X dan IONIQ 6 dengan Fitur-Fitur Baru di GIIAS Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hyundai menghadirkan solusi mobilitas terbarunya di GIIAS Surabaya 2023 dengan memperkenalkan Hyundai STARGAZER X dan IONIQ 6.

Untuk mobilitas konvensional maupun listrik, Hyundai memberikan opsi komplet menjawab kebutuhan masyarakat di Tanah Air dalam segala kondisi dan jarak.

Head of Marketing Department PT Hyundai Motors Indonesia Astrid Ariani Wijana mengatakan mengusung konsep Unleash the X in You, Hyundai STARGAZER X menetapkan standar baru pengalaman mobilitas menyenangkan dan worry free.

"Selain desain kabin yang nyaman dengan captain seat, mobil ini memiliki berbagai fitur menunjang keamanan dan kenyamanan berkendara, seperti tire pressure monitoring system untuk menjaga kondisi ban tetap prima," ujar Astrid, Rabu (20/9).

Kemudian empat drive mode yang bisa disesuaikan kebutuhan pengendara. Selain itu, didukung sistem Hyundai SmartSense untuk menjamin keamanan pengendara dan penumpang.

"Ada juga Hyundai Bluelink agar pengemudi bisa tetap terkoneksi dengan kendaraannya setiap waktu," katanya.

Di lini kendaraan elektrik, Hyundai IONIQ 6 menjadi solusi BEV terbaru yang mengutamakan efisiensi dan performa. Dengan konsep Electrified Streamliner, IONIQ 6 didesain aerodinamis untuk menghadirkan pengalaman berkendara andal

"Kapasitas baterainya 77,4 kWh yang mampu menyokong perjalanan hingga 519 km sekali pengisian daya, setara dari Jakarta hingga Magelang," bebernya.