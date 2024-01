Andima Gandeng 16 Desainer di Summer Spring 2024 Tampilkan Busana Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Andima Management menggandeng 16 desainer dari berbagai kota di Indonesia dalam acara fashion show di Harris Hotel Gubeng, Surabaya, Sabtu (13/1).

Founder Andima Management Andreas Sarmun mengatakan fashion show kali ini pihaknya mengusung konsep musim panas ‘Summer Spring 2024’ untuk anak-anak dan remaja.

“Melalui kegiatan fashion show ini diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk fashion people berbusana trendi di tahun 2024,” ujar Andreas.

Dalam fashion show ini, 16 desainer yang merancang busana anak-anak tampil secara bergantian. Mereka di antaranya berasal dari Surabaya, Bandung, Jakarta, dan kota lain.

“Mereka akan bergabung untuk memamerkan hasil karya dan kreativitasnya yang akan dikenakan model-model cilik di atas catwalk,” katanya.

Menurutnya, pertumbuhan desainer anak-anak makin banyak, bahkan hampir di setiap kota besar ada desainer baju anak-anak dengan brand lokal.

Mereka dinilai mampu menggaet pasar sekaligus menciptakan tren sendiri sehingga anak-anak punya banyak pilihan untuk tampil stylish dengan brand buatan anak negeri.

Adapun 16 brand desainer itu adalah Nenz3yo, Arby Al KhLifi, Ask By Ainun, Wimara, Metamorph By Zack, Omah Jahit Fir by Andini, Torilla Mode By Hany, Keanokids by Nur Abidin, Ona, Bhebyza Kidswear, Adriana Chloe Collections, Skytrace, Verraly, Esadega X Cheryl Clarenza, Meytihanna, dan Zriel Clothing.