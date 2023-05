UTBK-SNBT 2023 Unair Diikuti 14.566 Peserta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2023 di Unair Surabaya diikuti 14.566 peserta.



"Ada 14.566 peserta yang kami layani dengan 1.275 lebih komputer yang tersebar di Unair kampus A, B, dan C," kata Rektor Unair Prof. M. Nasih, Senin (8/5).



Jika diperinci, Kampus A Unair mampu melayani 270 peserta UTBK-SNBT per sesi, Kampus B Unair mampu melayani 355 peserta per sesi, dan Kampus C Unair melayani hingga 650 peserta per sesi.



Ada 29 ruang ujian yang disediakan Unair. Tiap harinya, Unair melayani 2.550 peserta UTBK-SNBT.

Unair dibantu Dinas Pendidikan Jatim telah menyiapkan banyak pengawas untuk ketertiban peserta saat berlangsungnya tes UTBK-SNBT.



"Kami bisa melayani peserta dengan sebaik-baiknya. Kami melibatkan banyak pengawas, ahli-ahli IT dan kami didukung penuh dari Dinas Pendidikan (Jatim)," ujarnya.



Plt. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan empat tahun berturut-turut, tepatnya mulai 2020, siswa asal Jatim menjadi yang terbanyak yang diterima melalui PTN jalur prestasi.

Pada 2023, ada sebanyak 24.477 siswa asal Jatim yang diterima PTN melalui jalur tersebut.



Untuk jalur tes, lanjut Wahid, jumlah siswa asal Jatim yang diterima di perguruan tinggi negeri pada 2022 mencapai 26.781 orang.



"Saya berharap semoga jalur tes 2023 Jatim juga yang terbanyak," kata Wahid. (antara/faz/jpnn)