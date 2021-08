Bersama CALD, Lumajang Kembangkan Smart City, Bangun 1.000 CCTV di Seluruh Wilayah

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tengah giat merealisasikan konsep smart city di daerahnya.

Pemkab akan bekerjasama dengan Council Of Asian Liberals And Democrats (CALD) dan Friedrich Nauman Foundation For Fredom (FNF).

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan perencanaan Lumajang Smart City di dalam kegiatan CALD 2021 Smart City Project melalui virtual, Selasa.

"Kabupaten Lumajang sudah bergerak menuju smart city. Hal ini ditandai dengan beberapa program yang memanfaatkan teknologi," paparnya.

Cak Thoriq, sapaan akrab bupati, menjelaskan program seperti pelayanan KTP elektronik, layanan informasi, layanan kesehatan, dan beberapa layanan lainnya di Lumajang yang sudah menggunakan teknologi.

"Lalu program 1.000 CCTV di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang adalah bentuk dari Lumajang Smart City," ucapnya.

Program tersebut, lanjut Cak Thoriq, sedang difokuskan oleh pemkab, terutama untuk peningkatan keamanan wilayah.

Selain Lumajang, dua wilayah lainnya yang tergabung dalam kolaborasi smart city yang digagas oleh CALD, adalah Kabupaten Banyuwangi dan Taiwan. (antara/mcr17/jpnn)