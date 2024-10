Lewat FIE, SKK Migas & KKKS Dukung Eksplorasi Ketahanan Energi di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Indonesia menggelar Indonesia Exploration Forum (IEF) bertajuk Framing the Future of Indonesia's Oil and Gas: Massive Exploration for Indonesia Energy Security.

Acara yang berlangsung di The Westin Hotel, Surabaya itu berlangsung selama dua hari pada 14-15 Oktober 2024 dan diikuti 550 peserta.

IEF hadir sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi industri hulu migas dengan mendorong eksplorasi besar-besaran dan mempercepat transisi dari penemuan hingga produksi untuk mendukung ketahanan energi untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan di tengah meningkatnya permintaan dan transisi energi, Indonesia harus mampu menjawab tantangan untuk memperkuat ketahanan energinya.

"Forum eksplorasi ini menjadi sarana untuk melakukan kolaborasi dan upaya peningkatan penemuan migas. Forum ini dilakukan secara reguler sehingga perkembangan eksplorasi dan upaya breakthrough dalam upaya penemuan berkelanjutan di eksplorasi bisa ditingkatkan," ujar Dadan, Senin (14/10).

Dadan menyebut konsumsi minyak terus meningkat, sedangkan tren produksinya belum bisa naik. Hal itu menjadi tantangan industri hulu migas.

"Saya mengingatkan kembali pesan Presiden tidak menerima alasan produksi minyak turun dan produksi minyak harus naik. Perintah dari pimpinan tertinggi sudah jelas dan bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada dan menjadi hasil," tuturnya.

Dia menambahkan pemerintah saat ini fokus di wilayah timur mencakup Buton, Timor, Seram, Aru, dan Papua. Saat ini sudah ada 34 joint study eksplorasi yang menunjukkan potensi migas di Indonesia.