Pertamina Buka-Bukaan Peluang Karier di Industri Migas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa menggelar talkshow bertema Build Your Career in Oil & Gas Industry di Gedung Robotics ITS Surabaya pada Selasa (8/10).

Acara tersebut diselenggarakan untuk berbagai informasi mengenai membangun karier di industri migas kepada mahasiswa.

Manager Relations Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Agus Suprijanto mengatakan pihaknya melihat antusiasme tinggi dari mahasiswa, para Gen Z yang tertarik bergabung di industri migas.

“Selain memberikan gambaran profesi sebagai pekerja migas, mahasiswa juga berkesempatan menggali informasi prosedur rekrutmen serta trik agar lolos seleksi," kata Agus.

Menurutnya, di tengah gempuran stigma Gen Z yang rentan akan tekanan luar, Agus menyoroti kelebihan yang dimiliki generasi tersebut.

Misalnya, lebih melek teknologi digital dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.

“Generasi sekarang memiliki lebih banyak pilihan dan akses informasi melalui teknologi internet,” ujarnya.

Agus memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang aktif memanfaatkan kesempatan seperti talkshow untuk memperdalam pengetahuan dan bertanya langsung kepada para ahli.