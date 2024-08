Membanggakan, Cerita Anak Disabilitas Surabaya Raih Juara Seni Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keterbatasan tak membuat seseorang berhenti untuk berkarya dan berprestasi. Kalimat itu layak disematkan kepada Qurrota'Ain Rizky Cahyani (13). Anak perempuan disabilitas itu mampu meraih juara skala internasional di bidang seni lukis.

Dia baru saja meraih best Line Master kategori usia 10-13 tahun dalam ajang We Are The World Event pada 21 hingga 25 Agustus 2024 di Jakarta yang diadakan pusat seni yang berasal dari Paris.

Karya lukisannya yang berjudul ‘Infinity in Diversity’ ini Paris pada 1 Desember mendatang. Lukisan itu terinspirasi dari beberapa lagu mancanegara yang sering dia dengarkan menggambarkan perbedaan culture musik setiap negara.

Baca Juga: SMKN 2 Buduran Raih Juara 1 Kompetisi GSS Nasional Lewat Inovasi Galeri Hati

Gadis yang akrab disapa Tata ini merupakan anak didik Rumah Anak Prestasi (RAP) Dinsos Surabaya sejak 2022.

"Ini pertama kali ikut lomba tingkat Internasional, perasaanya, ya, senang, bangga dan ada bingung juga," kata Tata di RAP Kedung Cowek, Jumat (30/8).

Siswi SMP Muhammadiyah 13 Surabaya itu menceritakan, media yang digunakan saat melukis adalah cat air, pensil warna, dan spidol.

"Inspirasinya dari lagu-lagu yang sering saya dengar, seperti lagu Inggris, China, Jepang, Thailand, dan Indonesia," .

Juara yang telah diraih itu membuat Tata makin semangat mengembangkan kemampuannya dengan mengikuti lebih banyak lomba dan terus berlatih di RAP. Baginya, melukis merupakan bagian dari kegemarannya sehari-hari.