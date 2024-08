Brand Kecantikan Hadirkan Lipstik dengan Ketahanan Warna Hingga 24 Jam

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Revlon, brand merek kecantikan meluncurkan Revlon ColorStay Limitless Matte Liquid Lipstick dalam acara Beauty & Live Entertainment di Event Atrium-Lotte Mall Jakarta.

Inovasi baru itu memberikan kenyamanan dan ketahanan warna bibir hingga 24 jam. Peluncuran inovasi lipstik baru itu mengampanyekan perempuan untuk menggali potensi terbaik mereka dan lebih percaya diri.

Director Revlon Indonesia Nitto Suwardi mengatakan selama 92 tahun, pihaknya berkomitmen terus berinovasi dengan produk berkualitas demi memenuhi kebutuhan perempuan akan produk kecantikan.

"Peluncuran lipstik terbaru ini juga dalam rangka merayakan 30 tahun lahirnya Lipstick Colorstay dan mendorong perempuan Indonesia melampaui batasan potensi mereka dalam mengekspresikan diri," ujar Nitto tertulis, Minggu (11/8).

General Manager Sales and Marketing Revlon Indonesia Deby Wibisana menjelaskan kampanye More is Limitless tersebut bertujuan mengajak perempuan mengekspresikan keunikan gaya diri sendiri agar senantiasa tampil percaya diri dan berani.

"Limitless Time dan Limitless Usage, menggambarkan penggunaan produk baru yang memberikan kenyamanan pemakaian produk hingga 24 jam dan cocok digunakan untuk siapa saja dalam kesempatan apa pun," kata dia.

Lipstick baru tersebut diformulasikan dengan teknologi terbaru dengan Triple Hyaluronic Acid + Upcycled Cranberry Extract yang dapat mempertahankan kelembapan bibir, memberikan kenyamanan dan ketahanan warna bibir hingga 24 jam.

"Produk baru ini terbuat dari bahan vegan 100 persen dan cocok untuk semua jenis kulit bibir termasuk bibir yang sensitif. Selain itu, dilengkapi dengan Lip Hugging Applicator, yang secara paten dimiliki Revlon," jelasnya.