Bacaketum IKA ITS Isi Masa Tenang Kampanye dengan Fun Walk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Para bakal calon ketua umum (bacaketum) mengisi masa tenang dengan berbagai kegiatan setelah menyelesaikan rangkaian kampanye dalam Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS (PP IKA ITS).

Salah satunya Bacaketum Nomor Urut 5 Wiluyo Kusdwiharto, yang mengisi masa tenang kampanye dengan mengikuti fun walk di area Gelora Bung Karno pada Minggu (14/7).

Wiluyo menyampaikan harapannya bagi seluruh anggota dan keluarga IKA ITS agar dapat menggunakan suaranya pada pemilihan bacaketum tahap awal pada 17-20 Juli mendatang.

Baca Juga: Wiluyo Sampaikan Pentingnya MIDA ITS Sebagai Penguatan Jejaring Alumni

“Pesta demokrasi IKA ITS Surabaya makin dekat, pemilihan awal akan digelar minggu depan sehingga saya berharap peran aktif seluruh alumni ITS di tahap lanjutan periode ini,” ujar Wiluyo tertulis, Senin (15/7).

Pada tahap awal pemilihan dengan metode one man one vote (OMOV) melalui aplikasi MIDA ITS dari tujuh bacaketum akan disaring menjadi lima, atau tiga sehingga masa tenang menjadi momen krusial.

“Saya tidak henti-hentinya mengimbau agar alumni ambil bagian dalam pesta demokrasi periode ini, ibarat pesta kalau yang ikut banyak akan lebih ramai dan membahagiakan,” ucapnya.

Terkait target dan harapannya dalam pemilu raya IKA ITS, Wiluyo menyampaikan seluruh harapan sudah saya sampaikan sesuai visi misi dan program saya pada rangkaian agenda kampanye mulai dari Bandung, Batam, Jakarta dan Surabaya kemarin.

“Cita-cita besar memajukan IKA ITS sehingga dapat meningkatkan kontribusi bagi almamater serta bangsa dan negara akan terus kami gaungkan bersama dengan seluruh bacaketum lain,” katanya.