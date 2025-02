Senat dan PP IKA ITS Rapat Perdana Selaraskan Program Kerja

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS Surabaya (PP IKA ITS) menggelar rapat perdana bersama Senat IKA ITS pada akhir pekan lalu.

Rapat secara hybrid itu dihadiri pengurus PP IKA ITS dan sejumlah anggota Senat IKA ITS antara lain Ketua Senat IKA ITS Muhammad Tibiyani, Sentot E Baskoro, Arif Wibowo, Reni Widya Lestari, Sita Pramesti, dan Sitta Izza Rosdaniah.

Ketua PP IKA ITS, Wiluyo Kusdwiharto mengatakan kegiatan itu menjadi momen penting menyelaraskan visi misi Senat IKA ITS dan PP IKA ITS agar program kerja yang telah disusun bisa terealisasikan dan berdampak nyata.

“Rapat di triwulan pertama tahun ini menjadi landasan bagi pengurus untuk menjalankan program kerja setahun ke depan. Masukan dan arahan kami butuhkan agar program yang disusun dan disepakati bersama sesuai Garis Besar Haluan Program Kerja (Gabaka)” kata Wiluyo tertulis, Senin (10/2).

Masing-masing bidang menjelaskan program kerja mereka untuk mendapatkan masukan dari Senat IKA ITS.

“Setelah rapat ini masing-masing bidang perlu melakukan penyesuaian atas masukan yang telah diberikan sebelum kemudian nanti mereka melaksanakannya,” jelasnya.

Tak hanya menyelaraskan program dengan Gabaka, beberapa program di 2025 yang diusulkan juga diselaraskan dengan cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyusun program mendasarkan pada program kerja beliau mulai dari usaha menciptakan ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan transisi energi, peningkatan kualitas SDM,” bebernya.