PP IKA ITS Dorong Sinergi Alumni untuk Majukan Almamater dan Bangsa

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PP IKA ITS) Wiluyo Kusdwiharto menunjukan komitmennya mendukung perkembangan almamaternya.

Meski sibuk sebagai salah satu direksi PLN, Wiluyo hadir menjadi narasumber dalam rangkaian kegiatan Indonesia International Education Training Expo and Conference (IIETE) 2025 di JCC Jakarta akhir pekan lalu.

Wiluyo menyatakan sebagai Ketua Umum PP IKA ITS, ia merasa berkewajiban mendukung kemajuan almamaternya.

“Kehadiran saya sebagai narasumber di sesi dialog pameran ini adalah wujud dukungan saya bagi ITS Surabaya yang menjadi peserta dalam kegiatan ini,” ujar Wiluyo tertulis, Senin (27/1).

Dalam dialog tersebut, Wiluyo mengulas berbagai pencapaian ITS Surabaya. Dia mengungkapkan kebanggaannya atas perkembangan fasilitas, kualitas pengajaran, dan prestasi internasional kampus tersebut.

ITS kini berada di peringkat 114 QS Asia University Ranking dan 585 World University Ranking. Kemudian empat profesor ITS masuk dalam daftar Top 2 Percent Scientist in the World.

Wiluyo juga menyoroti prestasi mahasiswa ITS, seperti robot Ichiro dan mobil Sapu Angin, yang berhasil meraih penghargaan di kompetisi tingkat dunia.

Menurutnya, itu menjadi bukti nyata kombinasi penguasaan hard skills dan soft skills, termasuk komunikasi dan kerja sama tim, yang diajarkan ITS kepada para mahasiswanya.