Alumni ITS Gelar Turnamen Golf Amal, Hasilkan Donasi Rp1 Miliar

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (PP IKA ITS) sukses menggelar Charity Golf Tournament ITS Cup 2025 di Suvarna Golf, Jakarta, Minggu (20/4). Kegiatan itu diikuti ratusan golfer dari kalangan alumni dan sponsor, serta turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Rektor ITS Bambang Pramujati. Hadir pula Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari serta Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedy Bharata. Baca Juga: ITS Surabaya Loloskan 1.547 Calon Mahasiswa SNBP 2025, Prodi Ini Paling Diburu Ketua Umum PP IKA ITS Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara amal perdana ini. “Saya mewakili pengurus IKA ITS mengucapkan terima kasih kepada panitia, pengisi acara, dan tentu saja sponsor—terutama 83 perusahaan yang mendukung penuh, khususnya para signature dan emerald sponsor. Berkat dukungan semua pihak, Charity Golf Tournament ITS Cup pertama ini sukses digelar,” ujar Wiluyo tertulis, Senin (21/4). Turnamen itu berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1 miliar yang diserahkan secara langsung kepada Rektor ITS sebagai bagian dari kontribusi untuk dana abadi kampus. Baca Juga: Berbagi di Ramadan, PP IKA ITS Santuni & Buka Puasa Bersama Anak Jalanan “Donasi ini kami harapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan almamater, terutama untuk membantu adik-adik mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di ITS,” katanya. Wiluyo menjelaskan Charity Golf merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan sinergi antara alumni dan almamater dalam konsep IKA ITS Next Level.

