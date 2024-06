Direksi PLN Maju Pemilihan Ketum PP IKA ITS, Usung 5C Next Level

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Ketum PP IKA ITS) Surabaya terus bergulir seusai penetapan bakal calon ketua umum yang menyisakan tujuh nama alumni terbaik.

Ketujuh orang tersebut, yakni Faizal Djoemadi, Jogjo Susilo, Pradipta Dinar, Munadi Herlambang, Wiluyo Kusdwiharto, Muhammad Fauzan, dan Boy Robyanto.

Sesuai jadwal pemilu yang ditetapkan KPU Kongres IKA ITS 2024, para bacaketum telah melewati debat pertama di Bandung pada Sabtu (8/6).

Debat yang berlangsung secara hybdrid di Gedung Merah Putih Telkom, Bacaketum IKA ITS Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan visinya untuk menjadikan IKA ITS sebagai wadah alumni yang mampu berperan aktif untuk kemajuan kampus dan alumninya.

"IKA ITS Surabaya sebagai sebuah organisasi dengan jumlah alumni yang terus bertambah setiap tahunnya punya tanggung jawab besar terhadap kemajuan ITS dan seluruh anggotanya di berbagai wilayah di Indonesia hingga luar negeri," kata Wiluyo.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) itu memimpikan visi tersebut dituangkan dalam program 5C Next Level, yaitu Country Next Level, Community Next Level, Campus Next Level, Career Next Level, dan Connecting in Business Next Level.

"Menjadi Ketua PP IKA ITS tentu mesti berfikir lebih luas dari yang selama ini saya lakukan sebagai Ketua IKA ITS PWJR karena PP IKA ITS ini wilayah kerjanya nasional maka perlua makin banyak kontribusi nyata IKA ITS bagi perkembangan karier anggotanya," ujarnya.

"Kemudian konektivitas bisnis stakholders yang terkait, pengembangan komunitas khususnya yang berada di bawah naungan ITS dan IKA ITS, peningkatan kualitas kampus ITS, serta tentu saja kontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia,” imbuh dia.