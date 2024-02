Lewat Program Fambus, UC Bekali Mahasiswa Tuk Teruskan Bisnis Keluarga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) mempersiapkan lulusan yang unggul di bidang entrepreneurship dengan program Family Business (Fambus) Center dengan menggelar Expo yang diisi enam narasumber pada Sabtu (17/2).

Keenam narasumber itu antara Chief Guild UC Fambus Semester 4 Lucky Cahya Subadi, CEO PT Home Living Nusantara Rizka Rosidah, dan Executive Board Yayasan Ciputra Pendidikan Prof Dr Ir Denny Bernardus.

Kemudian Komisaris Utama PT Samudera Indonesia Shanti L Poesposoetjipto, CEO PT Gading Murni Aruwan Soenardi, dan Direktur UC Center for Family Business Teddy Saputra.

Direktur UC Center for Family Business Teddy Saputra mengatakan Expo tersebut diisi pameran dari 60 perusahaan keluarga yang merupakan anggota Fambus UC angkatan ke-12.

"Ada juga kelas inspirasi seperti professionalization in family business, knitting the identity of womens, dan kelas-kelas inspirasi lainnya," ujar Teddy.

Dia mengatakan program Fambus ini adalah mengajak mahasiswa baru di semester empat untuk mengikuti program semacam pelatihan usaha keluarga yang berjalan selama tiga semester.

Selama tiga semester itu, para mahasiswa dan orang tua akan bekerja sama membuat sebuah proyek inovasi, lalu mengembangkan perusahaan tersebut sesuai nilai-nilai entrepreneurship orang tuanya sebagai penilaian utama.

"Program ini melibatkan orang tua, kami memberikan metode pembelajaran kepada anaknya untuk mau meneruskan usaha keluarga. Kami ajarkan cara berkomunikasi, membangun relasi yang baik anak dan orang tua," jelasnya.