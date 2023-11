Hadir di Surabaya, Cole Haan Hadirkan Koleksi Fall & Winter Terbaru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan gaya hidup yang terkenal dengan alas kaki ikonik dan nyaman, Cole Haan kini hadir di Surabaya, tepatnya di lantai dasar Tunjungan Plaza 4.

Brand alas kaki ini membuka toko barunya dengan mengadakan grand opening pada 16 November lalu. Kehadirannya di Kota Pahlawan menjadi kesempatan merayakan koleksi fall/winter 2023 terbaru.

Vice President of Footwear & Active Kanmo Group ritel resmi Cole Haan Indonesia Lee Walker mengatakan hadirnya gerai baru di kota terbesar kedua di Indonesia meluaskan visi misi perusahaan memadukan gaya dan inovasi dengan alas kaki.

“Pembukaan toko baru ini menjadi komitmen kamu membuat ruang inspirasi bagi individu merayakan perjalanan kehidupan mereka,” ucap Lee tertulis, Senin (20/11).

Lee menyebut pembukaan toko di Surabaya bertepatan dengan kampanye musim gugur bertajuk Progress. Kampanye ini mengundang individu merayakan kehidupan dan pencapaian mereka.

“Toko terbaru ini memberikan kesempatan bagi warga Surabaya untuk melangkah dengan percaya diri dalam menghadapi musim dan tantangan baru,” katanya.

Mengusung tema This Must Be The Place, toko baru ini menjanjikan pengalaman yang imersif. Para pengunjung berkesempatan menikmati presentasi koleksi terbaru secara eksklusif.

“Tema tersebut menjadi ajakan kepada para pengunjung untuk mengetahui lebih lanjut sejarah Cole Haan dan perannya mendampingi para pemuda pemudi memasuki tahap kehidupan yang baru,” ucapnya. (mcr12/jpnn)