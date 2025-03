Frank & co. Hadirkan Pop-Up Store di Surabaya, Perkenalkan Koleksi Kedua See the Light

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Frank & co. menghadirkan pop-up store di Tunjungan Plaza 3, Surabaya, mulai 3–16 Maret 2025. Kehadiran pop-up store itu sekaligus memperkenalkan koleksi kedua See the Light: Engraved Moments, hasil kolaborasi dengan Maudy Ayunda. Koleksi tersebut mengusung pesan sustainability dan empowerment, menggunakan material 18K sustainable gold dan berlian natural berkualitas F-VVS. Pada peluncuran koleksi pertamanya, Frank & co. menggandeng sutradara Kamila Andini untuk membuat fashion film yang memvisualisasikan makna perjalanan menuju cahaya di tengah kegelapan. Baca Juga: Anniversary ke-45, Mondial Pamerkan Koleksi Berlian Kolaborasi dengan Nicholas Saputra General Manager Frank & co. Rolly Soesanto mengatakan antusiasme masyarakat terhadap koleksi ini menjadi alasan hadirnya pop-up store di Surabaya. "See the Light Collection bukan sekadar perhiasan, tetapi juga simbol filosofi hidup tentang bagaimana cahaya dan kekuatan sejati ada dalam diri kita masing-masing,” ujar Rolly, Selasa (4/3). Menurutnya, melalui koleksi itu, pelanggan dapat menambahkan sentuhan pribadi berupa ukiran nama atau kata-kata spesial pada charm yang tersedia. Baca Juga: Ekspansi ke Surabaya, Hadinata Batik Hadirkan Koleksi Formal dengan Motif Modern “Pengunjung pop-up store dapat langsung melakukan engraving pada koleksi terbaru itu menggunakan engraving machine yang tersedia di booth,” katanya. Perhiasan itu, kata dia, bisa menjadi hadiah istimewa untuk self-reward maupun orang tersayang, terutama dalam momen Ramadan yang penuh makna.

Frank & co. menggandeng Maudy Ayunda meluncurkan koleksi See the Light: Engraved Moments di pop-up store Tunjungan Plaza 3.

