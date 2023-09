Citroen Kenalkan Jenis Mobil Listrik Baru, Lihat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Indomobil National Distributor memperluas jaringan dan mempermudah akses pelanggan dengan hadir di Surabaya.

Distributor resmi mobil pabrikan asal Prancis Citroen itu meluncurkan The New Citroen C3, The New Citroen E3 All Electric, The New Citroen C5 Aircross SUV, dan Citroen AMI Buggy.

CEO PT Indomobil Nasional Distributor Tan Kim Piauw mengatakan Citroen AMI Buggy merupakan salah satu visi dan cara dalam mengilustrasikan kendaraan masa depan.

“Peluncuran merek dan produk baru ini dipamerkan di Fashion Atrium, Pakuwon Mall Surabaya. Masyarakat bisa menyaksikan pada 19-24 September 2023,” ujar Tan, Selasa (19/9).

Model mencoba unit The Citroen E3 All Electric saat pameran di Pakuwon Mall Surabaya, Selasa (19/9). Foto: Arry Saputra/JPNN.

Peluncuran merek dan produk ini sebetulnya sudah dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu. Partisipasi yang positif di masyarakat membuatnya termotivasi mengembangkan jaringan ke berbagai daerah di Indonesia.

“Kami berencana memperluas jaringan service dan penjualan untuk mencapai target sebanyak 12 outlet baru secara nasional hingga akhir tahun 2023,” katanya.