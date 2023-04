The Great Journey Of NOAH, Konser dengan Durasi 2 Jam di Ballroom Hotel Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Band NOAH bakal hadir di Kota Pahlawan untuk konser di The Westin Hotel Surabaya pada 13 Mei 2023.

Konser tersebut bertajuk The Great Journey of Noah. Surabaya menjadi kota ketiga dari rangkaian konser grup yang digawangi Ariel, Lukman, dan David tersebut.

Produser eksekutif sekaligus CEO dari Aloka Budi Mulianto mengatakan konser itu bersifat intimate, personal, dan classy.

"Dukungan visual megah, LED, lighting, dan sound menggelegar bakal memanjakan telinga para penonton dalam live music di ballroom hotel mewah berkapasitas 3.000 penonton tersebut," kata Budi tertulis, Kamis (27/4).

Dia menjelaskan semua kelas yang menggunakan tempat duduk disusun dengan susunan tribun sehingga tidak akan menghalangi pandangan mata ke panggung.

Penonton juga dapat menyaksikan secara dekat dari dekat, yaitu kelas festival (standing). Untuk penonton yang menginginkan kenyamanan ekstra maka ada kelas premier (kursi bernomor), kelas VIP (kursi bernomor). dan kelas reguler (kursi first come first seated).

"Tempat yang mendukung, jumlah lagu, ditambah multimedia yang canggih membuat penonton menyaksikan sekaligus menikmati penampilan NOAH yang belum pernah disaksikan sebelumnya," jelasnya.

Untuk memanjakan penggemar, sehari sebelum konser digelar, NOAH akan melakukan Meet & Greet disertai tanya jawab, sing along, dan di akhir acara ada pembagian hadiah istimewa.