Khofifah Kenalkan Turots Ulama Indonesia di Arab Saudi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengenalkan manuskrip karya ulama Indonesia beserta kontribusinya untuk keilmuan serta peradaban dunia melalui seminar dan pameran di Arab Saudi.

Seminar dan pameran itu ada pada Indonesia Week 2022 dengan tema Intellectual Heritage and Contribution of Indonesia Scholars to The Islamic Civilization di Cultural Palace Diplomatic Quarter, Riyadh, Saudi Arabia.

"Kegiatan tersebut menjadi bagian dalam 'babat alas' menggali keunggulan ulama besar Indonesia yang berkontribusi di Arab Saudi saat menghadiri acara tersebut pada Minggu (27/11).

Karya-karya naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi ulama nusantara di pameran itu, mulai turots (literasi yang dimiliki peradaban Islam) karya Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, dan karya Syaikh Nawawi Al Bantani.

Kemudian, karya Syaikh Hasyim Asy'ari Jombang, Syaikh Mahfudz At-Tarmasi Pacitan, Syaikh Ihsan Jampes Kediri, serta karya KH Abul Fadhol Senori Tuban.

Menurut Khofifah, kontribusi ulama Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-14 karena banyak kitab-kitab dilahirkan dan ulama Indonesia yang wafat di di Arab Saudi.

Dia mencontohkan, seperti Syeikh Nawawi Al Bantani yang memiliki 30 karya kitab turots. Namun, yang terdigitalisasi baru enam. Selanjutnya, ada karya Syaikhona Kholil asal Bangkalan Madura yang dari 32 kitab, dua sudah terdigitalisasi.