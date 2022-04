Pertamina Pastikan Stok BBM Jenis Solar di Jatim Aman, Konsumen Jangan Khawatir, ya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Area Manager Communication and CSR Pertamina Patra Njaga Jatim Balinus Deden Mochammad Idhani meminta para konsekuen tak khawatir dan panik dengan adanya kabar kelangkaan BBM di sejumlah SPBU.

Pihaknya memastikan kalau pasokan BBM RON 90, yaitu jenis pertalite dan solar bersubsidi masih aman.

“Kami sangat mengapresiasi jika konsumen tidak panic buying karena stok BBM di terminal-terminal BBM sangat cukup,” kata Deden tertulis, Selasa (5/4).

Nah, BBM jenis solar mengalami kelangkaan bukan karena stoknya yang menipis, tetapi karena proses pendistribusian menggunakan mobil tangki yang proses penyalurannya membutuhkan waktu.

“Kami butuh waktu perjalanan atau proses penyaluran dari terminal BBM ke seluruh SPBU," ujarnya.

Deden mengimbau agar konsumen dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 jika menemukan kendala ketersediaan produk di SPBU.

"Kami memohon maaf jika konsumen mengalami kendala ketersediaan produk BBM di SPBU. Namun, kami memastikan hal tersebut akan segera diantisipasi dengan optimalisasi armada mobil tangki," jelasnya.

Per April 2022 memang terjadi peningkatan konsumsi produk BBM jenis pertalite dan biosolar masing-masing sebesar 15 persen dan sepuluh persen. Untuk wilayah Jatim penyaluran bulanan pertalite sebesar 280.000 kilo liter per bulan dan solar sebanyak 182.000 kilo liter per bulan.