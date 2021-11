Mengenal Novita Hardini, Ketua PKK Trenggalek yang Jadi The Best Woman Figure 2021

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Trenggalek Novita Hardini menyabet penghargaan sebagai "the best woman figure 2021" dari Seven Media Asia.

Novita menerima penghargaan tersebut karena dinilai telah bekerja keras dalam berinovasi untuk memberdayakan perempuan dari berbagai aspek.

"Penghargaan ini menjadi pemicu bai kami untuk lebih baik lagi dalam membangu masyarakat Trenggalek," ujar Novita di Trenggalek, Minggu (31/10).

Pemberdayaan yang dilakukan oleh istri Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin tersebut utamanya menyasar kalangan perempuan dan kelompok disabilitas. Novita bahkan membuat program sekolah perempuan disabilitas anak dan kelompok rentan (Sepeda Keren).

Selain itu, Novita juga membuat musyawarah, perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan (Musrena).

"Kami berharap perempuan selalu terlibat dalam pembangunan. Utamanya untuk kemajuan Indonesia lebih berdaya lagi," papar Novita.

Dia berharap konsep yang dia bangun bisa diterapkan juga di semua wilayah di Indonesia. Sehingga semua wilayah bisa berdaya. (antara/mcr17/jpnn)