Pasokan Tak Stabil, Harga Telur dan Daging Ayam Ras di Jember Fluktuatif

jatim.jpnn.com, JEMBER - Seiring pasokannya di pasaran tidak stabil, harga telur dan daging ayam ras di sejumlah pasar tradisional Jember, Jawa Timur, masih fluktuatif.

"Harga telur dan daging ayam ras kadang naik dan turun tergantung pasokan dari berbagai daerah," kata Samik, salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Jember, Selasa (7/9).

Dia menyebutkan harga telur ayam ras pada awal September 2021 sekitar Rp 23.000 - Rp 22.000 per kilogram. Namun, perlahan turun menjadi Rp 17.000 - Rp 18.000 per kilo. Sekarang, kembali naik seharga Rp 19.000 - Rp 20.000 per kg.

"Sejauh ini, permintaan masyarakat akan komoditas telur ayam ras masih stabil, namun pasokannya berkurang, sehingga harganya perlahan-lahan naik kembali," ujar dia.

Begitu pula yang disampaikan Zubaidah, pedagang ayam ras di Pasar Tanjung Jember. Dia mengatakan harga dagangannya selama beberapa hari terakhir terpaksa mengalami kenaikan.

"Akhir Agustus 2021, harga daging ayam ras sempat turun jadi Rp 29.000 - Rp 30.000 per kilogram, kini kembali naik seharga Rp 32.000 per kilo," tutur Zubaidah.

Kasi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, Eko Wahyu Septantono mengamini soal terjadinya kenaikan harga daging ayam ras sepekan terakhir.

"Kemungkinan jumlah permintaan daging ayam ras cukup tinggi. Akan tetapi, insyaallah pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jember," ucap Eko. (antara/mcr13/jpnn)