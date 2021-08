Berikut 6 Proyek Nasional PLN Senilai Rp 1,2 Triliun yang Baru Rampung di Jatim

jatim.jpnn.com, JAWA TIMUR - PLN (Persero) menyelesaikan enam Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 1,2 triliun di Jawa Timur. Harapannya, dapat memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah Jawa-Bali.

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan proyek kelistrikan itu bakal meningkatkan pasokan dan mutu layanan kebutuhan listrik serta makin meminimalisasi potensi pemadaman.

“Melalui penyelesaian enam proyek kelistrikan di Jatim tersebut, sebagai bentuk nyata PLN dalam mendukung kenyamanan aktivitas masyarakat,” kata Wiluyo, Minggu (15/8).

Enam proyek itu, antara lain, SUTT 150 kV Paiton-Kraksaan, SUTT 150 kV Kraksaan-Probolinggo, SUTT 150 kV New Kediri-New Tulungagung, SUTT 150 kV New Tulungagung-New Wlingi, GI 150 kV New Tulungagung, dan GI 150 kV New Wlingi.

Wiluyo pun menerangkan rampungnya proyek tersebut bakal berdampak besar pada sistem perekonomian. Sebab, seperti penyelesaian SUTT dan Gardu Induk Kediri-Tulungagung-Wlingi akan mendukung pengoperasian pelanggan premium susu Greenfield, yang terbesar di Asia Tenggara.

Lalu, SUTT 150 kV dan beroperasinya Gardu Induk 150 kV ini juga mendorong peningkatan pasokan listrik untuk masyarakat Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Malang, Pasuruan, Blitar, dan Kediri.

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada masa pandemi, Wiluyo memastikan tetap melaksanakan sesuai protokol kesehatan (prokes) ketat. Termasuk memastikan penggunaan kelengkapan peralatan K3 selama pekerjaan di lapangan. (antara/mcr13/jpnn)