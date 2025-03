UK Petra Luncurkan FKG dengan Dukungan Teknologi VR Hingga AI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Kristen (UK) Petra secara resmi meluncurkan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) di Gedung Q kampus setempat, Sabtu (8/3).

Peluncuran itu menandai langkah besar FKG UK Petra dalam dunia pendidikan kedokteran gigi dengan menampilkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk mitra dalam dan luar negeri, institusi pendidikan, asosiasi profesi, serta antusiasme masyarakat dan para dokter gigi.

Ketua Prodi Sarjana Kedokteran Gigi UK Petra drg Vania Ewitrawati, Sp.KGA., mengatakan kehadiran FKG menjadi hari bersejarah. Setelah resmi beroperasi sejak akhir tahun lalu dan kini sudah siap mendidik calon-calon dokter gigi yang adaptif dan inovatif.

"Dengan pendidikan berkualitas, tenaga pengajar profesional, serta integrasi teknologi terkini, kami berkomitmen memenuhi kebutuhan kesehatan gigi masyarakat Indonesia,” ujar Vania

Acara tersebut tidak hanya diisi dengan peresmian saja, tetapi menyajikan berbagai kegiatan menarik berupa seminar nasional bersertifikasi Kementerian Kesehatan RI. Seminar itu mengusung tema Patient First: Personalized Care, Exceptional Outcomes dan menghadirkan empat narasumber ternama yang juga tenaga pengajar di FKG UK Petra.

Narasumber itu ialah drg Roberto M Simanjuntak, MS., Sp.BMM, SubSp.COM(K) membawakan topik Profil Dokter Gigi Masa Kini, drg Ferdinand Hadinata, Sp.Perio membahas Gummy Smile Treatment with Crown Lengthening Procedure: Periodontology Meet Technology

Kemudian drg Sandy Aditya Susilo, M.MT., Sp.Pros memaparkan Lean Manufacturing in Prosthodontic Treatment: Clinical and Industrial Perspective dan drg William Adi Santoso, M.Sc menutup dengan topik From Vision to Reality: Mastering Aesthetic Treatment Planning.

Selain seminar, peserta juga dapat mengikuti mini workshop interaktif bertajuk Discover Dentistry: A Hands-On Workshop. Workshop ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta untuk mencoba prosedur penambalan gigi dan mencetak menggunakan alat berteknologi canggih.