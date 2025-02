Tingkatkan Literasi Asuransi, Qoala Plus Gelar Roadshow di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Qoala Plus menghadirkan Boost Up Vision Roadshow ‘Challenge the Limit Achieve Big!’ di Surabaya dalam upaya meningkatkan pencapaian. Temanya merepresentasikan dorongan bagi mitra untuk berani menantang diri sendiri menetapkan target tinggi dan meraih kesuksesan besar.

Director of Business Qoala Plus Tirto Utomo mengatakan kegiatan itu adalah perayaan atas pencapaian pada 2024. Selain itu, menandai komitmen dalam memberdayakan mitra dan pelanggan dengan solusi inovatif.

"Kemudian diperluasnya layanan bantuan dan purna jual, pembaruan aplikasi, peluang baru dengan tambahan produk dan rekanan asuransi untuk meraih kesuksesan sepanjang tahun di Jatim," ujar Tirto tertulis, Jumat (7/2).

Pihaknya dengan bangga menyatakan kolaborasi yang telah terjalin, yang memungkinkan Qoala Plus mempermudah akses asuransi bagi lebih banyak orang melalui platform digital kami.

"Kerja keras mitra, tim, dan partner asuransi kami telah mendorong pertumbuhan yang signifikan," katanya.

Dia menjelaskan pada 2024, Qoala Plus memiliki lebih dari 4,000 mitra di setiap kota dan kabupaten provinsi Jatim, dengan produk asuransi kendaraan bermotor menjadi yang paling banyak diterbitkan.

Pencapaian itu membuktikan meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap solusi asuransi Qoala Plus dan meningkatnya literasi masyarakat Jawa Timur terhadap asuransi.

Data BPS Kota Surabaya tahun 2024, menunjukkan bahwa terdapat 10,75 persen masyarakat Kota Surabaya yang memiliki jaminan kesehatan swasta. Sementara itu, persentase kepemilikan jaminan kesehatan dari pemerintah sebesar 87,38 persen. Masyarakat yang sama sekali belum memiliki jaminan kesehatan sebesar 5,25 persen.