Rancangan Menu Makan Bergizi Gratis Harga Rp10 ribu Menurut DPRD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggaran makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya Rp15 ribu per porsi kini diubah menjadi Rp10 ribu per porsi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Bagus Widyatmoko menyatakan pemangkasan anggaran Rp5 ribu ini masih proporsional dan relevan

"Menu makan bergizi gratis ini tidak berbicara tentang seberapa banyak menu dalam satu porsi, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan nutrisi yang cukup," ujar Yona sapaan akrab Bagus Widyatmoko itu, Jumat (6/12).

Politikus Partai Gerindra itu mencoba memerinci atau memperkirakan satu porsi makan bergizi gratis membutuhkan 100-150 gram nasi.

Kemudian lauk pauk seperti daging ayam tanpa kulit atau ikan laut untuk memenuhi kebutuhan protein, membutuhkan Rp4.500 per satu porsi.

Kemudian sayur dengan anggaran kurang lebih Rp1.500 per porsi. Potongan buah segar dengan harga sekitar Rp1 ribu per porsi. Oleh karena itu, anggaran Rp10 Ribu per porsi disebut Yona masih mencukupi.

"Untuk air mineral, setiap sekolah dianjurkan menyediakan air mineral di galon atau di dispenser sehingga itu sudah mengurangi daripada budget per porsinya," kata dia.

Terkait penambahan susu kemasan dalam setiap porsi makan bergizi gratis, lanjut Yona, itu bisa diakali dengan mengganti lauk pauk berprotein tinggi.