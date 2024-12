LNK Raih 4 Penghargaan di Penghujung Tahun 2024

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan bahan baku makanan dan minuman PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) mencatatkan pencapaian gemilang di akhir tahun 2024 dengan meraih empat penghargaan.

Adapun tiga penghargaan diterima dalam ajang Stellar Workplace Award 2024, sedangkan satu lainnya dari Detik Jatim Awards.

CEO PT LNK Hendrik Gunawan mengatakan dalam ajang Stellar Workplace Award 2024, mendapatkan tiga penghargaan untuk kategori Top 5 Stellar Workplace Award for Medium Size Employer, Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment, dan Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction.

"Di Detik Jatim Awards 2024, kami dianugerahi penghargaan Anugerah Program Bisnis Terpuji untuk kategori Akselerator Energi Baru Terbarukan,” kata Hendrik, Rabu (4/12).

Dia menjelaskan penghargaan dari Stellar Workplace merupakan hasil nyata dari upaya perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang fokus pada produktivitas sekaligus kebahagiaan karyawan.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata kerja keras seluruh tim LNK dalam menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif, positif, dan inovatif. Hal ini juga mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas dan kepuasan karyawan,” ujarnya.

Dalam proses penilaiannya, penghargaan ini menyoroti sejauh mana perusahaan mampu mendorong komitmen dan kepuasan karyawan melalui program pengembangan karier, kesejahteraan, dan budaya kerja yang inklusif.

Sementara itu, penghargaan dari Detik Jatim Awards 2024 diberikan atas kontribusi LNK dalam keberlanjutan lingkungan. Salah satu inisiatif unggulan LNK adalah pemasangan 1.416 panel surya dengan kapasitas total 635 kW di pabriknya yang berlokasi di Mojokerto.