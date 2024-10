SMAN 5 Surabaya Raih 3 Penghargaan Internasional Atas Inovasi Penyaring Polusi Minyak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Enam siswa SMAN 5 Surabaya membawa pulang tiga penghargaan bergengsi dalam ajang The Macau International Innovation & Invention Exposition (MiiEX) pada 25-27 Oktober 2024.

Penghargaan itu dianugerahkan untuk inovasi mereka, Sea OSPOD (Oils Spill Purification and Observation Device Based on Drone and Autonomous Surface Vehicle Mapping with Superoleophilic and Superhydrophobic Mesh), sebuah alat yang dapat memisahkan kontaminasi minyak dari air laut.

Sebanyak tiga penghargaan yang didapatkan tim SMAN 5 Surabaya ini adalah Gold Medal MiiEX, Special Award Diploma of Excellence dan Gold Medal dari Technical University Romania dan Special Award The Best International Invention Award dari Hong Kong Dream Technology and Innovation Society.

Baca Juga: Siswa SMAN 5 Surabaya Sabet 15 Juara pada Kompetisi Inovasi Tingkat Internasional

Ajang tersebut diikuti oleh puluhan tim dari lebih dari 20 negara antara lain Romania, Korea, China, Thailand, Malaysia, dan Rusia.

Tim inovator ini diketuai oleh Devan Ahmad Hernofernanda dengan lima anggotanya, yakni Nazmy Shaleh Arvandanish Zavier, Rafif Salman, Aditya Ahmad, Wafy Saleh, dan Syauqi Nabil Ahmad.

Selama proses penelitian dan pengembangan alat, mereka didukung oleh pihak sekolah serta kolaborator lain seperti Sekolah Robot Indonesia dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Baca Juga: Siswa SMAN 3 Bangkalan Borong 3 Medali Emas di Kejuaraan Renang Internasional

"Jadi, kami gunakan mesh (jaring) yang di-coating (dilapisi) dengan zinc oxide untuk menangkap minyak, tetapi tidak menangkap air,” ujar Devan saat mulai menjelaskan mengenai inovasi dari timnya, Rabu (30/10).

Alat ini berupa jaring super oleofilik yang berfungsi untuk menangkap air dan superhidrofobik yang memiliki sifat takut air. Dengan demikian, minyak dapat terperangkap dan terpisah dari air laut.