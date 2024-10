Elyon Career Fest Ajak Siswa Bangun Kesadaran tentang Pentingnya Pendidikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SMP SMA Elyon Christian School (ECS) mengumumkan penyelenggaraan dua acara besar, yaitu Elyon Career Fest dan Bulan Bahasa pada Senin (28/10).

Elyon Career Fest akan memberikan wawasan kepada siswa SMA terkait universitas unggul di Indonesia maupun di luar negeri. Siswa berkesempatan berinteraksi langsung dengan perwakilan universitas.

“Siswa juga bisa mendengarkan presentasi mengenai program studi yang ditawarkan dan mendapatkan informasi penting tentang jalur pendidikan yang mereka pilih,” ujar Direktur Operasional ECS Elemas Theo, Selasa (29/10).

Theo menyebut beberapa universitas yang terlibat, yaitu University of Toronto, Manchester Metropolitan University, Jakarta International School, The University of Sydney, Monash College, Western Michigan University dan lain-lain.

Elyon Christian School berharap acara ini dapat membantu siswa dalam menentukan langkah selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA.

“Memilih universitas yang tepat memengaruhi beberapa aspek kehidupan siswa. Universitas yang berbeda menawarkan program dan spesialisasi yang berbeda sehingga penting menemukan yang sesuai dengan tujuan karier dan minat siswa,” tuturnya.

Dalam rangka merayakan momen bersejarah itu, panitia Bulan Bahasa mengadakan berbagai kegiatan menarik. Setiap kelas yang memiliki booth bazar menjual makanan dan minuman yang khas sesuai dengan daerah di Jatim, seperti Kediri, Probolinggo, Mojokerto, Jombang, Ponorogo, Gresik, Banyuwangi, Batu, Pasuruan, dan lain-lain.

Selain itu, berbagai perlombaan pagelaran permainan tradisional seperti dagongan, lompat tali, tarik tambang, balap karung, dan gobak sodor memeriahkan suasana. Kemudian mengadakan pagelaran seni, lomba pantun, serta kelas membatik dan kelas memasak makanan tradisional, yang bertujuan mengenalkan dan melestarikan budaya Indonesia.