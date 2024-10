Raih Penghargaan Bergengsi, Muatmuat Bakal Luncurkan 3 Fitur Baru di 2025

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi logistik muatmuat meraih penghargaan bergengsi sebagai Logistic Service Through Apps of The Year dalam Marketeers Editor’s Choice Award 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada merek-merek kreatif dan inovatif yang memberikan dampak besar pada sektor yang digeluti, terutama soal solusi efektif bagi industri logistik. Penghargaan itu menjadi bukti komitmen muatmuat untuk terus berinovasi dan memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis logistik di Indonesia. Baca Juga: MuatMuat, Solusi Pelaku Bisnis Logistik Tingkatkan Pendapatan Secara Efisien “Penghargaan ini adalah cerminan dari dedikasi tim kami untuk memberikan solusi logistik terbaik lewat teknologi,” ujar CTO muatmuat Nandi Handoko tertulis, Minggu (20/10). CMO muatmuat Yosua Handoko membeberkan fitur baru yang akan diluncurkan pada 2025, yaitu muatparts, muatfinance, dan muattrans, yang semuanya dirancang memperkuat kebutuhan operasional bisnis logistik di Indonesia. Pertama, muatparts platform ecommerce yang fokus pada kebutuhan kendaraan komersial, menyediakan suku cadang dan alat pendukung lainnya dengan kategori produk yang lebih spesifik. Pemilik kendaraan niaga dapat menurunkan biaya pemeliharaan truk. Baca Juga: Lewat Seminar Logistik Halal, Muatmuat Bangun Kepercayaan Konsumen "Kami berharap muatparts dapat menjadi solusi bagi transporter dalam menekan biaya pemeliharaan sekaligus memastikan ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan," jelas Yosua. Kedua, muatfinance, platform keuangan terintegrasi yang menyediakan berbagai solusi seperti asuransi, pinjaman, dan leasing yang khusus dirancang untuk kebutuhan industri logistik. Pengguna dapat mencari, membandingkan, dan mengajukan produk keuangan dengan mudah.

