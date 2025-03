Wuling Hadirkan New Air ev & Cloud EV di Surabaya, Cek Harga-Fitur Barunya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wuling Motors memperkenalkan New Air ev dan New Cloud EV di Fashion Atrium Pakuwon Mall, Surabaya mulai 12 hingga 16 Maret 2025.

Regional Sales Area Wuling Motors Aga Teja Sukmana mengatakan kedua mobil listrik itu sebelumnya telah diperkenalkan di IIMS 2025 di Jakarta pada Februari lalu dan kini giliran Surabaya.

“Kehadiran New Air ev dan New Cloud EV ini membuat terus berupaya menghadirkan produk dan layanan yang selaras dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” ujar Aga, Rabu (12/3).

New Air ev: Kendaraan Listrik Harian yang Praktis dan Efisien

Aga mengatakan Air ev menarik perhatian masyarakat dan menjadi kendaraan listrik populer di Tanah Air. Berdasarkan data, 86 persen pengguna memanfaatkannya untuk mobilitas harian.

New Air ev ‘Your Everyday Vehicle’ hadir dengan sejumlah pembaruan. Mobil listrik berukuran compact itu dirancang untuk kemudahan berkendara di perkotaan dengan fitur easy to use, easy home charging, dan easy to own.

Penyegaran terbaru meliputi desain wheel cap aerodinamis, interior dengan sentuhan Tamarind Sunset yang terinspirasi dari Asam Jawa, serta varian warna baru, Starry Black.

“Ada dua pilihan varian, Pro dan Lite, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen,” kata dia.