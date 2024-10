UC Deklarasikan Diri Sebagai Kampus Artificial Intelligence Friendly

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) Surabaya mendeklarasikan diri sebagai Kampus Artificial Intelligence (AI) Friendly. Deklarasi tersebut dilakukan lewat kegiatan bertajuk Level Up Your Skills With AI: Own the Future di kampus setempat, Senin (14/10).

Rektor UC Ir Yohannes Somawiharja mengatakan deklarasi sebagai kampus AI Friendly itu sebagai salah satu terobosan dalam dunia pendidikan di era modern saat ini.

"AI di tangan orang terampil akan menjadi alat yang sangat bermanfaat. Namun, di tangan yang kurang mumpuni, hanya menjadi another good tool tanpa optimalisasi. Tidak hanya fasilitas yang kami persiapkan, tetapi sumber daya manusianya," ujar Yohannes.

Sementara itu, Direktur AI and Technology Transformation UC Dr Trianggoro Wiradinata mengatakan kehadiran AI turut membuka peluang baru dalam cara belajar, bekerja, dan memecahkan masalah.

Saat ini, UC Surabaya berencana mencanangkan semua program studi (prodi) IT maupun non-IT terintegrasi dengan AI, setelah melakukan deklarasi Kampus AI Friendly tersebut.

"Jadi, dari program studi desain, mereka sudah mempersiapkan. Biasanya kalau para desainer, mereka ketika membuat logo itu membutuhkan waktu berhari-hari," jelasnya.

"Akan tetapi, dengan bantuan generatif AI, saat ini bisa cepat sekali. Jadi kurang dari satu jam, drafnya sudah jadi dan mereka langsung bisa tunjukkan kepada calon pelanggan," imbuh dia.

Nantinya, lanjut Trianggoro, akan ada tujuh generatif AI yang digunakan dalam proses pembelajaran dan tiga AI khusus untuk prodi-prodi tertentu.