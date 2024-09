Mahasiswa Unusa Teliti Penggunaan Media Pembelajaran Flashcard ke Siswa SMPTAG

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Audiya Musaadah melakukan penelitian kepada siswa SMP 17 Agustus 1945 (SMPTAG) Surabaya.

Penelitian itu untuk mengkaji efektivitas penggunaan flashcard sebagai media pembelajaran dalam menulis teks deskriptif, serta mengevaluasi respons siswa terhadap metode tersebut.

Penelitian berjudul The Use of Flashcards in Writing Descriptive Text in Junior High School itu berfokus pada penerapan flashcard sebagai alat bantu dalam memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun kalimat dan paragraf deskriptif.

Flashcard adalah media pembelajaran yang berupa kartu berisi informasi, seperti kata-kata atau gambar, yang digunakan untuk meningkatkan daya ingat dan keterampilan belajar, baik di kelas maupun secara mandiri.

Sebanyak sepuluh siswa kelas VII SMPTAG Surabaya dipilih secara acak sebagai subjek penelitian. Mereka diberikan flashcard bergambar hewan dan diminta menulis deskripsi berdasarkan gambar tersebut. Partisipan berusia 13 hingga 15 tahun, sesuai dengan usia rata-rata siswa SMP.

“Tujuan penelitian itu untuk mengukur efektivitas flashcard dalam pembelajaran teks deskriptif serta melihat bagaimana siswa merespons metode ini. Kami berasumsi bahwa flashcard dapat membantu siswa memahami struktur teks, meningkatkan kosakata deskriptif, dan menyusun kalimat dengan lebih baik,” jelas Audiyah (26/9).

Audiyah menjelaskan hasil penelitian menunjukkan siswa masih memerlukan latihan lebih lanjut untuk menulis teks deskriptif sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Inggris yang benar.

Sebelum penelitian dimulai, siswa diberi penjelasan rinci mengenai penggunaan flashcard dan praktik tata bahasa.