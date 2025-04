Taiwan Tawarkan Wisata Halal untuk Tarik Pelancong Asal Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Taiwan Tourism Administration menawarkan wisata halal yang ramah bagi pelancong asal Indonesia yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah muslim terbanyak di dunia.

Keseriusan Taiwan menawarkan wisata halal ini terbukti dengan kembali meraih peringkat ke-3 dalam kategori destinasi non-Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) pada Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Director General of Taipei Economics and Trade Office in Surabaya Issac Chiu dalam acara Taiwan Tourism Workshop di Surabaya, Selasa (22/4).

“Perlahan-lahan Taiwan terus menerus untuk mengembangkan wisata halal ini supaya bisa menarik wisatawan Indonesia lebih banyak,” kata Issac.

Issac mengungkapkan jumlah wisatawan asal Indonesia pada tahun 2024 mencapi 224.000 orang. Jumlah ini meningkat 11,14 persen dibanding tabhn sebelumnya.

“Hal ini menunjukan ketertarikan yang semakin meningkat dari pasar Indonesia terhadap pariwisata Taiwan,” ujarnya.

Sementata itu, Director of Taiwan Tourism Information Center in Jakarta Abe Chou mengungkapkan salah satu cara menarik wisatawan asal Indonesia dengan menggandeng aktris ternama Mika Tambayong sebagai Brand Ambasador pariwisatan Taiwan.

“Kami juga juga membuat empat tema untuk menarik pariwisata, yakni 4 romansa, makanan, shoping dan kegiatan luar (outbound),” kata Abe.