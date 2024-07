Datangkan Pembicara dari 6 Negara, Untag Surabaya Sukseskan Konferensi Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Untag Surabaya bersama Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) berhasil menyelenggarakan International Conference KRA XI 2024.

Acara yang mengusung tema The Role of Accounting in Transformating the World Towards Sustainable Development with 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) itu dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara.

Selain itu, menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa untuk berbagi pengetahuan terkini dan gagasan inovatif.

Baca Juga: Untag Surabaya Jadi Tuan Rumah International Conference KRA XI 2024

Keynote speaker pertama, Ketua DPN IAI Dr. Ardan Adiperdana menyampaikan bahwa semangat patriotisme dapat mendorong akuntan untuk terus berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan adil.



Panel seminar pertama yang bertajuk 'Panel Seminar with Reviewers at High Quality Journals' menghadirkan narasumber internasional seperti Prof Dr Noorlailie Soewarno (Unair), Prof Dr Zalailah Salleh (Universiti Malaysia Terengganu), dan Prof John Nowland (Illinois State University, US).

Mereka menekankan pentingnya ketekunan dan persiapan yang baik dalam menulis jurnal untuk meningkatkan dampak dan kualitas penelitian.



Panel seminar kedua mengusung tema 'The Role of Accounting in Transforming The World Towards Sustainable Development with 5P: Spirit of Patriotism!'.

Narasumber seperti Prof Dr Slamet Riyadi (Untag Surabaya), Assoc Prof Ferry Jie (Edith Cowan University Australia), dan Shaista Wasiuzzaman (Universiti Teknologi Brunei) berbicara tentang berbagai aspek akuntansi berkelanjutan, termasuk kerangka kerja 5P dan penelitian masa depan dalam rantai pasok berkelanjutan.



Dr Slamet Riyadi memaparkan tentang Sustainability Accounting dan bagaimana kolaborasi kerangka kerja 5P dengan semangat patriotisme dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Untag Surabaya Kolaborasi dengan Organisasi Kemahasiswaan untuk Optimalkan PKKMB

Assoc Prof Ferry Jie menjelaskan Sustainability Supply Chain Framework, menyoroti pentingnya riset masa depan, dan peluang dalam rantai pasok yang berkelanjutan.

Kemudian Shaista Wasiuzzaman membahas Board Gender Diversity dan kinerja ESG di wilayah ASEAN serta peran efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi dalam meningkatkan kinerja ini.



Keynote speaker kedua, Anggota Dewan Komisioner OJK Agusman membahas peran OJK sebagai regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.