Untag Surabaya Jadi Tuan Rumah International Conference KRA XI 2024

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Conference KRA XI 2024.

Konferensi itu menjanjikan dua hari penuh inspirasi dan pengetahuan dengan mengambil tema The Role of Accounting in Transforming the World Towards Sustainable Development with 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership): Spirit of Patriotism.

Ketua Panitia Dra Cholis Hidayati mengatakan tema tersebut dipilih berdasarkan perkembangan teknologi dan ekonomi yang berdampak signifikan pada aspek sosial dan lingkungan.

“Krisis lingkungan dan kesenjangan sosial memerlukan upaya bersama untuk diatasi dan akuntansi memiliki peran penting dalam transformasi ini,” ujar Cholis tertulis, Kamis (11/7).

Konferensi tersebut akan mengundang akademisi dan praktisi dari berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional untuk berbagi wawasan dan praktik terbaik.

“Topik yang diusung sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB, yang menekankan lima prinsip utama P5 tersebut,” kata dia.

Konferensi itu didukung 45 perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Hal itu menunjukkan komitmen bersama dari berbagai institusi pendidikan untuk berkontribusi dalam acara akademisi bergengsi.

Selain itu, mencerminkan kerja sama lintas batas yang memperkaya pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman antara para akademisi dan peneliti dari berbagai belahan dunia.