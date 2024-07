Untag Surabaya Bawa Konsep Teknologi & Visualisasi Menarik Menyambut Mahasiswa Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya siap menyambut mahasiswa baru dengan mengajak mereka mengeksplorasi teknologi menjadi alat pendidikan efektif dalam membentuk karakter dan etika yang baik.

Ketua Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Untag Surabaya Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA menjelaskan dalam kegiatan itu pihaknya mengadopsi kerangka kerja MAPPS (Marketing, Advertising, Promotion, Publicity, Public Relations, dan Sales) untuk menarik minat mahasiswa baru.

“Tujuan memastikan kegiatan PKKMB dalam persepsi yang sama. Bagaimana kami menciptakan semangat dan antusiasme melalui MAPPS yang efektif,” kata Supangat tertulis, Sabtu (6/7).

Strategi itu diharapkan bisa membuat mahasiswa baru secara sukarela mempromosikan kegiatan PKKMB melalui media sosial sehingga pesan positif Untag Surabaya dapat tersampaikan kepada masyarakat.

“PKKMB 2024 akan dikenal luas, membentuk identitas, membangun citra positif, dan meningkatkan engagement,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Sie Acara PKKMB Untag Surabaya Dinda Lisna Amilia, S.Sos., M.A., mengatakan kali akan memperkenalkan sejumlah inovasi out of the box yang belum pernah ada sebelumnya.

“Seluruh komponen kegiatan PKKMB akan dilengkapi dengan visualisasi menarik dan dikemas dalam bentuk video visual. Tentu ini merupakan terobosan pertama yang belum pernah ada,” ujarnya.

Dinda menjelaskan strategi yang akan digunakan adalah penataan tata letak.