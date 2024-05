Danamon & Adira Finance Hadirkan Produk Pembiayaan Otomotif di IIMS Surabaya 2024

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bank Danamon dan Adira Finance didukung MUFG Bank terlibat dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2024 di Mal Grand City Surabaya mulai 29 Mei-2 Juni 2024.

Dalam pameran otomotif tersebut, Danamon menjadi official bank partner, official multifinance partner, dan official trade-in partner melalui momobil.id dan momotori.d.

Regional Corporate Officer PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irene Sri Redjeki mengatakan kehadirannya dalam pameran otomotif itu diharapkan mampu menyajikan serangkaian produk dan solusi finansial terbaik para nasabah.

“Kami bangga bisa mendukung IIMS Surabaya yang ketiga kalinya. Surabaya berpotensi besar untuk pertumbuhan otomotif,” ujar Irene tertulis, Jumat (24/5).

Danamon, kata dia, akan terus berkembang memberi solusi keuangan komprehensif di seluruh segmen dan financial supply chain ekosistem industri otomotif.

Menurutnya, industri otomotif nasional mengalami banyak tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perlahan tumbuh signifikan dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Danamon menjadikan momen itu sebagai kesempatan untuk terlibat aktif dalam perkembangan industri otomotif di Tanah Air.

Di IIMS Surabaya 2024, Danamon dan Adira didukung MUFG menghadirkan produk pembiayaan otomotif yang menjadi unggulan, yakni KPM Prima.