Allianz Indonesia Kupas Tantangan dan Peluang Industri Asuransi di Tahun Politik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Allianz Indonesia menggelar diskusi Ekonomi dan Investasi Outlook 2024 mengupas tantangan dan peluang yang dihadapi industri asuransi menjelang berakhirnya tahun 2023 dan menyambut tahun politik.

Allianz mengajak pengamat ekonomi dan perwakilan media memberikan wawasan dan informasi mengenai potensi risiko maupun peluang di tahun 2024 serta strategi untuk mengantisipasi dan menindaklanjutinya.

Business Development Advisor Bursa Efek Indonesia Poltak Hotradero mengatakan di tahun politik menghadirkan tantangan dan peluang yang dicermati dengan bijak.

Baca Juga: Allianz Beri Perlindungan Asuransi Syariah 10 Ribu Penduduk Muslim di Jatim



Dia menyoroti faktor geopolitik yang kemungkinan besar memicu volatilitas pasar. Merujuk berbagi studi badan internasional, ekonomi global diperkirakan melambat pada tahun 2024, terutama imbas perlambatan ekonomi China diwarnai melemahnya sisi konsumsi, investasi, dan perdagangan.

Meskipun mampu menghindari dari resesi di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan melambat di tahun 2924 seiring rezim tingkat bunga tinggi yang saat ini berlaku.

"AS dan China punya pengaruh besar terhadap perekonomian global. Diperkirakan ekonomi AS hanya tumbuh sekitar 1,5 persen, sedangkan China dibawah lima persen pada 2024. Kombinasi keduanya akan memangkas pertumbuhan ekonomi global 2024 lebih rendah daripada tahun ini," kata Poltak via Zoom, Kamis (14/12).

walakin, perekonomian di Asia justru diproyeksikan menguat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di India dan sejumlah negara ASEAN menunjukkan kecenderungan yang positif dengan pertumbuhan yang diprediksi menjadi tertinggi di antara negara-negara G20.

Di Indonesia, pemerintah sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2024. Meskipun kondisi masih tidak pasti, perekonomian di Tanah Air menunjukkan stabilitas cukup signifikan.