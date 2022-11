Buka Jalan Masa Depan Startup Indonesia, BISA Gelar IASTI 2022 di Kedubes RI Singapura

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesia Agrifood Startup & Tourism Insight (IASTI) 2022 yang diselenggarakan Business Indonesia Singapore Association (BISA) bakal digelar di Kedubes RI untuk Singapura pada Jumat (25/11).

Kegiatan yang bekerja sama dengan Satu Tampa itu akan membuka jalan bagi masa depan startup dan inovasi di Indonesia.

Founder dan Director BISA Stephanus Titus Widjaja mengatakan kegiatan itu akan mengungkap wawasan tentang inovasi bisnis pascapandemi Covid-19.

"Banyak startup yang bekerja keras mewujudkan impiannya, terutama dalam ketahanan dan penguatan di masa pandemi," kata Stephanus tertulis, Senin (21/11) malam.

Dengan mengusung tema The Next Generation of Agritech & Sustainable Tourism, kegiatan itu berfokus pada tantangan membawa kesadaran terhadap lingkungan.

Tahun ini, startup insight muncul dengan ide Agritech and Tourism untuk membawa lebih banyak pengetahuan tentang teknologi hijau dan pertanian.

"Topik yang dibahas meliputi peningkatan ketahanan, adaptasi, kesehatan mental, ketahanan bisnis, dan membantu bisnis memahami bahwa ketahanan individu dan bisnis penting satu sama lain, terutama selama pandemi," jelasnya.

Tamara Singh sebagai salah satu investor menyebut IASTI 2022 berguna untuk memperkenalkan bisnis baru kepada pemodal dari Singapura dan Indonesia.