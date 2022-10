KLT NEW dan Glads Collection di Balik Pesona Model Surabaya Fashion Parade 2022

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KLT NEW dan Glads Collection melakukan kolaborasi dengan Surabaya Fashion Parade (SFP) 2022 di Tunjungan Plaza.

Selama empat hari, yakni 6-9 Oktober 2022, kehadiran KLT NEW dan Glads Collection berada di balik pesona model dan para performer.

KLT NEW juga menjadi official sponsor dalam acara SFP tahun ini. Brand kecantikan itu membuktikan dukungan secara penuh terhadap penggerak industri mode untuk tetap produktif dan optimis pascapandemi.

“Dukungan tersebut kami buktikan dengan ikut serta dalam peragaan busana yang ditampilkan sister brand Glads Collection,” kata Founder KLT NEW Gladys tertulis, Sabtu (8/10).

Dalam event tersebut, Glads Collection menghadirkan konsep fresh dan out of the box. Koleksi itu berbeda dengan koleksi yang sudah diluncurkan sebelumnya.

“Selain mendukung sebagai official sponsor, KLT NEW juga antusias memperkenalkan Glads Collection. Ini merupakan keseriusan kami mendukung dunia fashion dan kecantikan di tanah air,” tuturnya.

Sementara itu, Komisaris KLT NEW Mirza Denovan yang turut hadir dalam acara tersebut ikut memberikan dukungan.

KLT New juga memberikan support berupa make up dan hairdo bagi seluruh model dan performer dalam Surabaya Fashion Parade 2022 tersebut.