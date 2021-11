Ratusan Pengungsi Afghanistan Geruduk Kantor Kemenkumham Jatim, Teriak Minta Bantuan Jokowi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan pengungsi asal Afghanistan yang tinggal di tempat penampungan Puspa Agro menggeruduk Kantor Kanwil Kemenkumham Jatim di Jalan Kayoon, Kamis (11/11).

Para demonstran mulai berjajar dengan rapi membawa beberapa poster bertuliskan permintaan bantuan.

"Parlemen of Indonesia, please take decision for the future of refugees. (Tolong ambil tindakan untuk masa depan pengungsi!),” isi poster tersebut.

Sang orator berteriak meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo lantaran sudah lelah menunggu pemerintah yang tak kunjung menentukan jawaban.

"Bapak Jokowi, kami minta tolong, sudah sepuluh tahun, kami sudah capek. Polisi, kami minta tolong, kami sudah capek, cukup. We want justice, we want process," ucap sang orator.

Kemudian, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Jaya Saputra dan Kapolsek Genteng Kompol Wisnu S Kuncoro mengajak perwakilan dari massa untuk melakukan audiensi.

Muhammad Alif, Muhammad Asbari, dan Asad didampingi translator Alfi menyampaikan bahwa para pengungsi membutuhkan bantuan agar bisa berangkat ke Kanada, Amerika, dan Selandia Baru.

"Sudah 11 tahun kami berada di Indonesia, tetapi belum mendapatkan keputusan kapan berangkat," kata Alfi.