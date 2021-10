Bali Terbuka Untuk Turis Asing Lagi, Banyuwangi Kejar Target Vaksinasi 70 Persen

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di Banyuwangi dengan menargetkan pemberian vaksin dosis pertama 70 persen dan lansir 60 persen pada akhir Oktober ini.

"Mulai hari ini, kami lakukan vaksinasi terfokus secara bergilir setiap hari," kata Bupati Ipuk Fiestiandani saat meninjau pelaksanaan pemberian vaksin di Singojuruh, Banyuwangi, Sabtu (16/10).

Dia menerangkan, seperti di Singojuruh, pada hari itu digelar vaksinasi di 11 titik di kecamatan setempat dengan target pemberian 7.300 dosis.

"Satu kawasan kami serbu, lalu besoknya geser ke tempat lain," ujar dia.

Ipuk mengaku pihaknya telah mendata warga by name by address yang sudah maupun belum menerima vaksin, sehingga vaksinasi nantinya digelar lebih terfokus.

Pemkab pun juga mengerahkan seluruh sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi terfokus tersebut, di antaranya, tenaga kesehatan, vaksinator, hingga sukarelawan, serta didukung pihak kecamatan dan desa, sampai ke RT/RW.

"Semua siap bergotong royong sebab sudah tahu jumlah sasaran yang harus diberi vaksin karena ada datanya," tutur Ipuk.

Menurut dia, vaksinasi terfokus itu sebagai upaya melindungi warga. Apalagi, Bali telah dibuka kembali untuk turis asing.